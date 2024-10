La Cina e l’intramontabile diplomazia dei panda: due ‘nuovi arrivi’ negli Usa (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Trasferimento a Washington per Bao Li e Qing Bao. Con il 'panda Express' torna la diplomazia dei panda in un momento in cui non mancano tensioni tra Cina e Stati Uniti. E a meno di un mese dalle elezioni presidenziali americane, i due panda giganti sbarcano negli Stati Uniti dalla Repubblica Popolare. Sono Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Trasferimento a Washington per Bao Li e Qing Bao. Con il 'Express' torna ladeiin un momento in cui non mancano tensioni trae Stati Uniti. E a meno di un mese dalle elezioni presidenziali americane, i duegiganti sbarcanoStati Uniti dalla Repubblica Popolare. Sono

La diplomazia dei Panda : arrivano negli Usa due esemplari giganti dalla Cina. “Un momento storico” - Ogni anno per un milione di dollari che la Cina destinerà alla conservazione della specie. . I ‘nonni’, Meixiang e Tian Tian, hanno vissuto per oltre 20 anni nella struttura. Per il viaggio ci sono germogli di bambù, carote e acqua, come assicurato dalla China Wildlife Conservation Association. Sono i primi in 24 anni a partire dalla Cina alla volta di Washington, sottolineano i media americani. (Secoloditalia.it)

La Germania al bivio tra business e diplomazia con la Cina. Scrive Mayer - A differenza dei tre decenni successivi alla caduta del muro di Berlino, oggi gli interessi commerciali delle nazioni possono entrare in conflitto con le esigenze delle alleanze diplomatiche e militari tra paesi democratici, toccando così la “Politica”, con la P maiuscola. L’imminente missione in Cina di Annalena Baerbock, ministra degli Esteri tedesca, solleva numerosi interrogativi nella ... (Formiche.net)