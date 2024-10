La biblioteca Baldini festeggia 50 anni, nel passato era la sede dell’ex dispensa sali e tabacchi (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo essere stata ospitata per oltre dieci anni in una delle sale del Municipio, cinquanta anni fa, il 15 ottobre 1974, la biblioteca comunale di Santarcangelo inaugura una sede, per la prima volta, tutta sua: è l’ex dispensa sali e tabacchi, situata in via Cavallotti proprio dietro al Municipio Riminitoday.it - La biblioteca Baldini festeggia 50 anni, nel passato era la sede dell’ex dispensa sali e tabacchi Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo essere stata ospitata per oltre dieciin una delle sale del Municipio, cinquantafa, il 15 ottobre 1974, lacomunale di Santarcangelo inaugura una, per la prima volta, tutta sua: è l’ex, situata in via Cavallotti proprio dietro al Municipio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Biblioteca Passerini Landi festeggia i suoi 250 anni : tutte le iniziative in programma - La biblioteca Passerini-Landi celebra quest'anno i suoi 250 anni. Nel clima culturale favorevole creato da Ferdinando I di Borbone (1751-1802), duca di Parma, Piacenza e Guastalla, prendono avvio nel 1774 le vicende della Biblioteca Reale, che nasce con la dotazione libraria dei Gesuiti... (Ilpiacenza.it)

"I compleanni di monsignor Annibale De Leo" : incontro in biblioteca - SAN VITO DEI NORMANNI - “Lo sforzo dell’Amministrazione comunale resta confermato per una biblioteca comunale sempre più inclusiva ed aperta a tutti. Una biblioteca che ha servito il territorio restando sempre aperta, anche quando si sono svolti lavori utili per riqualificarla”: Così la sindaca... (Brindisireport.it)

Inaugurata la prima biblioteca di quartiere di San Giovanni in Marignano - Venerdì mattina si è svolta l’inaugurazione della nuova “biblioteca di quartiere” presso la sala polivalente collocata all’interno del progetto Gruppo Appartamento del quartiere ERP di Via Ferrara, spazio di cultura inclusivo ideato dal Comune di San Giovanni in Marignano e gestito della... (Riminitoday.it)