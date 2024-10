Angelini Cesena Volley. Primi 3 punti al debutto (Di martedì 15 ottobre 2024) Buona la prima per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che a Mestrino contro l’Eagles Vergati, vince 1-3 (25-23, 20-25, 19-25, 15-25) e guadagna i Primi tre punti della stagione nel campionato di B1 di pallavolo femminile. Nel primo set la tensione è palpabile: Cesena parte bene (3-8), ma Mestrino si riporta sotto (8-8). Il tap-in di Melandri vale un nuovo mini allungo sul 13-16, che però ancora non basta, visto che le padrone di casa tornano in parità 18-18. Da lì si gioca punto a punto fino al guizzo delle venete, che mettono la freccia al fotofinish e chiudono 25-23. Nel secondo set l’equilibrio viene prima rotto da Vecchi (10-12), seguita da Caniato che piazza l’allungo decisivo. Ilrestodelcarlino.it - Angelini Cesena Volley. Primi 3 punti al debutto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Buona la prima per l’Elettromeccanicache a Mestrino contro l’Eagles Vergati, vince 1-3 (25-23, 20-25, 19-25, 15-25) e guadagna itredella stagione nel campionato di B1 di pallavolo femminile. Nel primo set la tensione è palpabile:parte bene (3-8), ma Mestrino si riporta sotto (8-8). Il tap-in di Melandri vale un nuovo mini allungo sul 13-16, che però ancora non basta, visto che le padrone di casa tornano in parità 18-18. Da lì si gioca punto a punto fino al guizzo delle venete, che mettono la freccia al fotofinish e chiudono 25-23. Nel secondo set l’equilibrio viene prima rotto da Vecchi (10-12), seguita da Caniato che piazza l’allungo decisivo.

