Usa, arrestato un uomo armato al comizio di Trump a Coachella (Di lunedì 14 ottobre 2024) «Abbiamo evitato il terzo tentativo di assassinio contro Donald Trump». Così lo sceriffo della contea di Riverside, in California, ha descritto l’arresto di un uomo armato al comizio del tycoon a Coachella sabato 12 ottobre. Si tratta di un 49enne che ha detto di chiamarsi Vem Miller (ma potrebbe essere un nome falso) e che sembra appartenere al gruppo di estrema destra Cittadini sovrani, noto anche perché alcuni suoi membri hanno partecipato all’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. L’uomo è stato fermato su un Suv con targa falsa: aveva una pistola e diversi passaporti L’uomo aveva con sè una pistola e un caricatore ad alta capacità ed è stato fermato a bordo di un Suv. È riuscito a superare i primi controlli, i più blandi, fingendo di essere un giornalista accreditato. Al secondo check-point, invece, gli agenti si sono insospettiti. Lettera43.it - Usa, arrestato un uomo armato al comizio di Trump a Coachella Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) «Abbiamo evitato il terzo tentativo di assassinio contro Donald». Così lo sceriffo della contea di Riverside, in California, ha descritto l’arresto di unaldel tycoon asabato 12 ottobre. Si tratta di un 49enne che ha detto di chiamarsi Vem Miller (ma potrebbe essere un nome falso) e che sembra appartenere al gruppo di estrema destra Cittadini sovrani, noto anche perché alcuni suoi membri hanno partecipato all’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. L’è stato fermato su un Suv con targa falsa: aveva una pistola e diversi passaporti L’aveva con sè una pistola e un caricatore ad alta capacità ed è stato fermato a bordo di un Suv. È riuscito a superare i primi controlli, i più blandi, fingendo di essere un giornalista accreditato. Al secondo check-point, invece, gli agenti si sono insospettiti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tentato assassinio di Donald Trump a Coachella : fermato un uomo armato - Nonostante la gravità dell’episodio, lo sceriffo Bianco ha rassicurato il pubblico sul fatto che la sicurezza di Donald Trump non è stata compromessa. Questo movimento, noto alle forze dell’ordine per le sue posizioni antigovernative e violente, è stato descritto dall’Anti-Defamation League come “un gruppo estremista che ritiene il governo un’istituzione illegittima, frutto di una ... (Puntomagazine.it)

California - arrestato uomo armato durante comizio di Trump - ''Probabilmente abbiamo evitato il terzo assassinio a Donald Trump''. Lo ha detto Chad Bianco, sceriffo della contea di Rivierside. (Imolaoggi.it)

Trump - uomo armato vicino a comizio : arrestato - (Adnkronos) – Un uomo, che aveva armi nel suo Suv, è stato fermato nell'area del comizio di Donald Trump ieri… L'articolo Trump, uomo armato vicino a comizio: arrestato proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)