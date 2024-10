Marco Rèa ?- Viaggio sulla luna (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre 2024 alle ore 18.00, Rosso20sette arte contemporanea presenta la mostra personale Viaggio sulla luna di Marco Rèa, accompagnata dai testi di Ivana Salis e Marco Rèa.In mostra ventuno opere su carta e, per la prima volta, opere su tela corredate da un catalogo con un multiplo Romatoday.it - Marco Rèa ?- Viaggio sulla luna Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre 2024 alle ore 18.00, Rosso20sette arte contemporanea presenta la mostra personalediRèa, accompagnata dai testi di Ivana Salis eRèa.In mostra ventuno opere su carta e, per la prima volta, opere su tela corredate da un catalogo con un multiplo

Marco Polo in Brianza. Viaggio in Oriente. E la Cina sbarca a Palazzo Borromeo - Il viaggio prosegue anche domenica 29, a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno dove, in collaborazione con il Centro Culturale Cinese di Milano, verranno proposte una serie di attività per tutte le età per conoscere la pittura e la calligrafia cinesi e tanto altro. villeaperte. Tra le novità dell’edizione Autunno di Ville Aperte, una serie di iniziative per celebrare i 700 anni dalla morte del ... (Ilgiorno.it)

A Rovigo la notte bianca delle biblioteche - un viaggio tra Marco Polo e Calvino - L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’associazione Minelliana, da sempre impegnata nella promozione della cultura e della lettura, invita tutti a partecipare a questa serata di riflessione e scoperta, dove il viaggio fisico e quello interiore si intrecciano, offrendo una prospettiva unica sui testi che hanno segnato la storia della letteratura. (Ilrestodelcarlino.it)

Italia : esploratrice ripercorre viaggio Marco Polo - vede trasformazioni Via della seta - Pechino, 27 ago – (Xinhua) – Ispirandosi a Marco Polo, che viaggio’ verso la Cina lungo l’antica Via della seta piu’ di 700 anni fa, il 26 aprile 2022 la viaggiatrice italiana Vienna Cammarota e’ partita da Venezia, per ripercorrere a piedi la rotta. Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)