Iniesta si candida alla panchina del Barcellona | È casa mia allenare lì è una sfida incredibile

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Don Andres, prima di volare e ritornare a Dubai, ha rilasciato un’intervista a El Mundo Deportivo per parlare del suo addio al calcio giocato. Presto lo vedremo su una, magari proprio quella del Barça, ciò che lui desidera. La speranza è che non percorra la parabola del suo vecchio compagno di squadra Xavi. Sei già un ex giocatore. Sembra strano? «Cerco di non pensarci per quello che significa, ma la decisione è presa. Adesso non penso più da giocatore ma penso ad altre cose».: «Farò il corso per allenatori in Asia e in Spagna» Cose pensaquando guarda a dove tutto è iniziato? «Il Barça mi ha cambiato la vita, èmia e non so se potrò mai tornare, ma quell’entusiasmo per ciò che rappresenta sarà sempre lì».