Bianca Balti si taglia i capelli prima della chemio | Coraggio a chi come me sta iniziando la terapia E torna a mostrare la cicatrice

capelli corti e sguardo fiero, Bianca Balti affronta la chemioterapia a testa alta. La top model, che poche settimane fa ha annunciato di essersi operata per un tumore ovarico al terzo stadio, inizia oggi il suo percorso di cure con un messaggio di forza e speranza per tutti coloro che, come lei, lottano contro il cancro. "Un passo alla volta la vita è bella", scrive sui social, mostrando con orgoglio la cicatrice dell'intervento e il suo nuovo look, un caschetto corto che simboleggia la sua determinazione. "Coraggio a chi, come me, sta iniziando la terapia", aggiunge, rivolgendosi a tutte le persone che stanno affrontando una battaglia simile. Un gesto di solidarietà e di apertura che sottolinea l'importanza di parlare apertamente della malattia e di non sentirsi soli.

