Serie D 2024 2025 la classifica del girone H aggiornata dopo la sesta giornata

Due vittorie e una sconfitta. Questo il bilancio raccolto dalle squadre salentine nella sesta giornata del campionato di Serie D, girone H, al termine di un turno che anticipa un vero e proprio tour de force di ottobre che comprenderà anche un turno infrasettimanale.

Serie C (9a giornata) - girone C : comanda il Benevento - Avellino forza 5 - ¬† Serie C ‚Äď Girone C (9a giornata)Venerd√¨ 11 ottobre Cavese-Turris¬†1-2 Cerignola-Sorrento¬†2-0 Trapani-Messina¬†1-1 Sabato 12 ottobre Giugliano-Juventus NG 1-0 Monopoli-Crotone 1-1 Catania-Team Altamura 2-0 Domenica 13 ottobre Benevento-Latina 5-0 Taranto-Picerno 1-0 Avellino-Casertana 5-0 Potenza-Foggia 1-1 Classifica:¬†Benevento¬†19, Audace Cerignola 18, Catania¬†17*, Monopoli 17, Giugliano¬†17, ... (Anteprima24.it)

Trieste espugna Roseto - fa due su due e vola in vetta al Girone B della Serie A2 - Si chiude la seconda giornata del girone B di Techfind Serie A2 con due posticipi della domenica. Tra di essi spicca la sfida del PalaMaggetti tra le ARAN Cucine Panthers Roseto e la Futurosa iVision Trieste. Finisce 48-59 con una bella vittoria esterna della Futurosa che cosi si piazza in... (Triesteprima.it)

Serie D gironi E-F-G - sesta giornata : Anzio e Guidonia continuano la lotta per il girone G - Si è conclusa la sesta giornata di Serie D, con tante squadre laziali impegnate nei gironi E, F e G. I gironi E-F: L'Ostiamare cade a Livorno La capolista Livorno non lascia scampo all'Ostiamare, che cede in Toscana contro la prima in classifica già nella prima mezz'ora, complici i gol di... (Romatoday.it)