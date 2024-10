Renato Zero accende l’Unipol Arena di Bologna tra passato e futuro. Foto (Di domenica 13 ottobre 2024) Bologna, 13 ottobre 2024 – Renato Zero, una delle icone più amate della musica italiana, ha incantato il pubblico bolognese, dova ha in caldendario una doppia serata indimenticabile all'Unipol Arena. Il concerto, parte del tour "Autoritratto", ha regalato ai fan un'esperienza coinvolgente e ricca di emozioni. La scenografia, curata nei minimi dettagli, ha creato un'atmosfera magica, mentre la voce potente e l'energia di Renato Zero hanno infiammato il pubblico. La scaletta del concerto ha spaziato tra i grandi successi, da brani più recenti a quelli che hanno fatto la storia della musica italiana. Il pubblico ha potuto cantare a squarciagola brani come "Il ritorno", "Come mi vorresti" ed "Eccoci qui". Ilrestodelcarlino.it - Renato Zero accende l’Unipol Arena di Bologna tra passato e futuro. Foto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 –, una delle icone più amate della musica italiana, ha incantato il pubblico bolognese, dova ha in caldendario una doppia serata indimenticabile all'Unipol. Il concerto, parte del tour "Autoritratto", ha regalato ai fan un'esperienza coinvolgente e ricca di emozioni. La scenografia, curata nei minimi dettagli, ha creato un'atmosfera magica, mentre la voce potente e l'energia dihanno infiammato il pubblico. La scaletta del concerto ha spaziato tra i grandi successi, da brani più recenti a quelli che hanno fatto la storia della musica italiana. Il pubblico ha potuto cantare a squarciagola brani come "Il ritorno", "Come mi vorresti" ed "Eccoci qui".

