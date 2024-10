Nations League 2024 2025 | Austria scatenata sulla Norvegia la Grecia piega l’Irlanda

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)a valanganel match del gruppo 3 della Lega B di. La selezione di Ralf Rangnick ha spazzato via gli scandinavi di Solbakken con una perentoria manita, trascinata da un super Marko Arnautovic autore della doppietta (prima un gran tiro incrociato, a inizio ripresa il rigore) che porta per due volte in vantaggio i suoi. Comprimario un po’ intristito nell’Inter, trascinatore vero in patria nel 5-1 in cui Sorloth aveva firmato la rete del momentaneo pareggio. Poi, il tris di Lienhart, la rete di Posch del Bologna e il sigillo di Gregoritsch appena entrato chiudono anzitempo i giochi. Con questa vittoria, l’aggancia lain vetta al girone. Sempre nella Lega B, ma nel gruppo 2, laresta splendidamente a punteggio pieno dopo aver battuto anche