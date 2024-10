Tutto.tv - Javier e Shaila, doccia bollente al GF: scoppia di nuovo la passione? (Foto)

(Di domenica 13 ottobre 2024) Gli amori all’interno della casa del Grande Fratello continuano a far parlare. Anche ciò che sembrava ormai essere giunto ad una conclusione, torna a riaccendersi regalando al pubblico grandissime sorprese. É questa la direzione che segue l’edizione in corso del reality show, all’interno del qualecontinua a dimostrarsi una protagonista assoluta. Il quadrilatero amoroso che la vedeva coinvolta si è a poco a poco dissolto, eppure le dinamiche sono tutt’altro che terminate. Dopo la settima puntata, in cui aveva affermato la sua volontà di chiudere la conoscenza conper mancanza di attrazione, qualcosa sembra essere cambiata. I due oggi sono stati più vicini che mai e si sono concessi unainsieme.