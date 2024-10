Fanpage.it - Eliana Rozio morì dopo l’incendio del suo frigorifero: la procura accusa l’azienda produttrice di omicidio colposo

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il pm Chiara Canepa ha chiuso le nuove indagini a carico dei due manager del produttore sudcoreano per il caso della morte di, l'insegnante di 46 anni deceduta nella notte del 27 giugno 2020 nella sua abitazione di Beinasco, in provincia di Torino, per aver inalato i fumi tossici generati dal suoandato in fiamme.