Cina: turbina eolica offshore galleggiante piu' potente al mondo lascia linea di produzione (Di domenica 13 ottobre 2024) Yancheng, 13 ott – (Xinhua) – La turbina eolica offshore galleggiante piu' potente al mondo, con una capacita' di generazione di 20 megawatt, ha lasciato la linea di produzione nel Jiangsu, Cina. Agenzia Xinhua

Cina : Shanghai - accesa con successo turbina F a gas per impieghi pesanti da 300 megawatt - Pechino, 09 ott – (Xinhua) – A Shanghai e’ stata accesa con successo la turbina a gas di classe F per impieghi pesanti da 300 megawatt, generalmente alimentata a gas naturale. Guardatela! Agenzia Xinhua. La macchina riveste un’importanza significativa per garantire la sicurezza energetica della Cina e promuovere lo sviluppo ecologico. (Romadailynews.it)