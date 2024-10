Cina | progetti turismo culturale per 72 mld di dollari firmati nello Hubei

Cina: progetti turismo culturale per 7,2 mld di dollari firmati nello Hubei (Di domenica 13 ottobre 2024) Wuhan, 13 ott – (Xinhua) – Cinquanta progetti di turismo culturale, con un valore contrattuale complessivo di 51 miliardi di yuan (circa 7,2 miliardi di dollari), sono stati firmati nella provincia centrale cinese dello Hubei durante una conferenza internazionale di agenti di viaggio tenutasi oggi. Agenti di viaggio provenienti dalle principali citta’ turistiche nazionali e da quasi 30 Paesi e regioni, che rappresentano fonti cruciali di turisti in entrata in Cina, insieme ai leader di gruppi turistici nazionali chiave, hanno partecipato alla conferenza con l’obiettivo di favorire la ripresa del settore del turismo in entrata in Cina e di stabilire lo Hubei come destinazione turistica di livello mondiale. Romadailynews.it - Cina: progetti turismo culturale per 7,2 mld di dollari firmati nello Hubei Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Wuhan, 13 ott – (Xinhua) – Cinquantadi, con un valore contrattuale complessivo di 51 miliardi di yuan (circa 7,2 miliardi di), sono statinella provincia centrale cinese dellodurante una conferenza internazionale di agenti di viaggio tenutasi oggi. Agenti di viaggio provenienti dalle principali citta’ turistiche nazionali e da quasi 30 Paesi e regioni, che rappresentano fonti cruciali di turisti in entrata in, insieme ai leader di gruppi turistici nazionali chiave, hanno partecipato alla conferenza con l’obiettivo di favorire la ripresa del settore delin entrata ine di stabilire locome destinazione turistica di livello mondiale.

