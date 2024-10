Un nuovo nome per la difesa azzurra oltre a Bijol (Di sabato 12 ottobre 2024) Napoli, Manna sorprende tutti: occhi su Nicolò Bertola dello Spezia Notizie calcio Napoli. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte in vista del mercato di gennaio. oltre al già noto interesse per Jaka Bijol dell’Udinese, spunta un nome a sorpresa per il reparto difensivo: Nicolò Bertola dello Spezia. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Manna sta monitorando attentamente il giovane centrale classe 2001. Con Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno come certezze, e considerando che Rafa Marin non ha ancora esordito in campionato mentre Juan Jesus potrebbe lasciare, il Napoli cerca rinforzi per completare il pacchetto arretrato. Concorrenza agguerrita per Bertola Il quotidiano campano rivela: “È stato sondato Jaka Bijol, 25enne difensore centrale dell’Udinese e della Slovenia. Napolipiu.com - Un nuovo nome per la difesa azzurra oltre a Bijol Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Napoli, Manna sorprende tutti: occhi su Nicolò Bertola dello Spezia Notizie calcio Napoli. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte in vista del mercato di gennaio.al già noto interesse per Jakadell’Udinese, spunta una sorpresa per il reparto difensivo: Nicolò Bertola dello Spezia. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Manna sta monitorando attentamente il giovane centrale classe 2001. Con Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno come certezze, e considerando che Rafa Marin non ha ancora esordito in campionato mentre Juan Jesus potrebbe lasciare, il Napoli cerca rinforzi per completare il pacchetto arretrato. Concorrenza agguerrita per Bertola Il quotidiano campano rivela: “È stato sondato Jaka, 25enne difensore centrale dell’Udinese e della Slovenia.

