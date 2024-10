Lukaku così non si era mai visto, il miglior inizio campionato in Italia (Gazzetta) (Di sabato 12 ottobre 2024) Lukaku così non si era mai visto, il miglior inizio campionato in Italia (Gazzetta) Scrive Vincenzo D’Angelo per la Gazzetta: Un Lukaku così non si era mai visto prima. Almeno nelle sue prime cinque partite di campionato in Italia. Il nuovo Romelu si conferma più che mai uomo squadra, determinante in area di rigore ma non soltanto per la gloria personale: tre gol e quattro assist (uno in più di tutta la scorsa stagione con la Roma) in appena 349’ in Serie A, ai quali si dovrebbe aggiungere anche l’assist in Coppa Italia al primo pallone toccato nei 14’ in cui è subentrato col Palermo. Con Antonio in panchina si è vista la migliore versione di Romelu di sempre negli anni all’Inter, un biennio fatto di gol e vittorie: 64 reti in 95 partite per Rom, e scudetto al secondo anno. Ilnapolista.it - Lukaku così non si era mai visto, il miglior inizio campionato in Italia (Gazzetta) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 12 ottobre 2024)non si era mai, ilin) Scrive Vincenzo D’Angelo per la: Unnon si era maiprima. Almeno nelle sue prime cinque partite diin. Il nuovo Romelu si conferma più che mai uomo squadra, determinante in area di rigore ma non soltanto per la gloria personale: tre gol e quattro assist (uno in più di tutta la scorsa stagione con la Roma) in appena 349’ in Serie A, ai quali si dovrebbe aggiungere anche l’assist in Coppaal primo pallone toccato nei 14’ in cui è subentrato col Palermo. Con Antonio in panchina si è vista lae versione di Romelu di sempre negli anni all’Inter, un biennio fatto di gol e vittorie: 64 reti in 95 partite per Rom, e scudetto al secondo anno.

