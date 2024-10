Sport.quotidiano.net - Italiano-Gila, una sosta lunghissima. La sfida di Marassi può pesare tanto

(Di sabato 12 ottobre 2024) Promette di essere già uno spartiacque, il match in programma alla ripresa tra una settimana a. Da una parte c’è un Genoa in crisi, con la peggior difesa (15 gol subiti) e la peggior differenza reti (-10) della serie A. Per giunta senza Vitinha, ai box per un mese per la lesione agli adduttori e in dubbio ci sono pure Messias, Frendrup, Ekuban e l’ex Bani, alle prese con acciacchi fisici in fase di recupero. Ma ancora non ci sono certezze. Ha rischiato la panchina a Bergamo contro l’Atalantardino, che ha ammesso candidamente come il Genoa, al momento sia questo: fragile. Ha le sue fragilità pure il Bologna, che ha vinto una partita su nove, a Monza, e ne ha perse 2: una sola in campionato, a Napoli, e una in Champions a Liverpool. In mezzo tanti pareggi: con Udinese, Empoli, Como, Shakhtar, Atalanta e Parma.