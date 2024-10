Sport.quotidiano.net - Dossena: "Troppa negatività attorno a noi"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Conferenza anticipata per mister, e partenza nella mattinata di oggi per Campobasso. "Abbiamo analizzato quello che abbiamo sbagliato a Rimini e studiato il Campobasso per quattro giorni. Sbagliamo – spiega il tecnico –, e siamo i primi a fare autocritica, però se ogni giorno vado a lavorare e mi dicono che non sono idoneo e faccio sbagli, la testa poi diventa più pesante, divento negativo e l’aria anche. Col Rimini abbiamo fatto i primi sessanta minuti in cui l’avversario non ha mai calciato in porta. Nella restante mezzora non siamo stati organizzati, non abbiamo avuto delle belle letture, è vero, ma se pensiamo sempre in negativo ci costruiamo la fossa da soli. Prendiamo i sessanta minuti buoni. Portiamo un po’ di cielo sereno e cerchiamo di mandare via le nuvole".