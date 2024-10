Obama si rivolge all’elettorato maschile in Pennsylvania (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’ex presidente americano Barack Obama si rivolge all’elettorato maschile durante un comizio in Pennsylvania per sostenere la vicepresidente Kamala Harris. USA 2024: Obama si rivolge all’elettorato maschile L’ex presidente americano Barack Obama scende in campo per sostenere la vicepresidente Kamala Harris. Da Pittsburgh, nello Stato chiave della Pennsylvania, l’appello rivolto all’elettorato maschile. “Mi dispiace, signori, Periodicodaily.com - Obama si rivolge all’elettorato maschile in Pennsylvania Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’ex presidente americano Baracksidurante un comizio inper sostenere la vicepresidente Kamala Harris. USA 2024:siL’ex presidente americano Barackscende in campo per sostenere la vicepresidente Kamala Harris. Da Pittsburgh, nello Stato chiave della, l’appello rivolto. “Mi dispiace, signori,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Usa: Obama sostiene candidatura presidenziale di Harris in Pennsylvania - L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha preso parte a un evento elettorale a sostegno della candidata democratica alla Casa ... (agenzianova.com)

Obama il trascinatore in campo per Kamala Harris. “Trump farfuglia e non ha soluzioni, è solo un miliardario viziato”. Dem in visibilio - In Pennsylvania, uno dei 7 Stati chiave per questo ciclo elettorale, l’ex presidente entra nel rush finale della campagna presidenziale. Ai volontari neri il ... (repubblica.it)