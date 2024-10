Nuova toponomastica a Francavilla Fontana: individuate le contrade (Di venerdì 11 ottobre 2024) La commissione Urbanistica di Francavilla Fontana, con un voto all’unanimità, ha individuato le contrade da cui prenderà avvio la realizzazione della toponomastica nell’agro di Francavilla Fontana. L’ufficio urbanistica procederà all’affidamento di un incarico esterno per la mappatura delle Brindisireport.it - Nuova toponomastica a Francavilla Fontana: individuate le contrade Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La commissione Urbanistica di, con un voto all’unanimità, ha individuato leda cui prenderà avvio la realizzazione dellanell’agro di. L’ufficio urbanistica procederà all’affidamento di un incarico esterno per la mappatura delle

