IO SONO CHIUNQUE di Gaetano Nicosia e il Ritorno del Punk Rock Italiano (Di venerdì 11 ottobre 2024) “IO SONO CHIUNQUE” è il terzo disco di Gaetano Nicosia, pubblicato oggi, 11 ottobre 2024, su tutte le piattaforme musicali digitali. L’album, edito da Materiali SONOri e frutto della collaborazione con S.B.A.M., un collettivo artistico milanese, presenta nove tracce di Punk Rock grezzo caratterizzate da forti critique sociali e politiche, mescolando atmosfere intense e ironiche attraverso testi profondi e incisivi, supportati dalla produzione di Flavio Ferri. Il Nuovo Album di Gaetano Nicosia, “IO SONO CHIUNQUE” “IO SONO CHIUNQUE” è il terzo album di Gaetano Nicosia, disponibile da oggi, 11 ottobre, su tutte le principali piattaforme digitali. Come nei lavori precedenti, l’album presenta nove tracce di Punk Rock ruvido, con un forte focus su tematiche sociali e politiche. Spettacolo.periodicodaily.com - IO SONO CHIUNQUE di Gaetano Nicosia e il Ritorno del Punk Rock Italiano Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) “IO” è il terzo disco di, pubblicato oggi, 11 ottobre 2024, su tutte le piattaforme musicali digitali. L’album, edito da Materialiri e frutto della collaborazione con S.B.A.M., un collettivo artistico milanese, presenta nove tracce digrezzo caratterizzate da forti critique sociali e politiche, mescolando atmosfere intense e ironiche attraverso testi profondi e incisivi, supportati dalla produzione di Flavio Ferri. Il Nuovo Album di, “IO” “IO” è il terzo album di, disponibile da oggi, 11 ottobre, su tutte le principali piattaforme digitali. Come nei lavori precedenti, l’album presenta nove tracce diruvido, con un forte focus su tematiche sociali e politiche.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Polemiche sulla statua di Gaetano Pesce : "Il patriarcato è la religione del fallo. Le donne non possono accettarlo" - 200 donne, appartenenti a sette associazioni hanno scritto al sindaco Gaetano Manfredi dichiarandosi offese per la statua "Tu si' na cosa grande" di Gaetano Pesce, giudicandola un simbolo del patriarcato a causa della sua forma fallica. Non c'è pace dunque per il Pulcinella stilizzato... (Napolitoday.it)

Cagliari-Napoli LIVE - le formazioni ufficiali : ci sono Politano e Kvaratskhelia. Gaetano dal 1' contro il suo passato - Archiviata la sosta Cagliari e Napoli tornano in campo una contro l`altra a partire dalle 18 di domenica 15 settembre alla Unipol Domus di Cagliari.... (Calciomercato.com)

Mercato Napoli - è tutto bloccato : Folorunsho e Gaetano sono lontani dall’addio - Corriere dello Sport – Mercato Napoli, è tutto bloccato: Folorunsho e Gaetano sono lontani dall’addio L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato del … L'articolo Mercato Napoli, è tutto bloccato: Folorunsho e Gaetano sono lontani dall’addio proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)