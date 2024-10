Furto al macello: rubate due pistole abbattibuoi da migliaia di euro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Furto alla Friulcarni di Basiliano: ignoti sono entrati nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, forzando la porta d'ingresso, nell'azienda di via Nazario Sauro a Basiliano. I malviventi hanno portato via alcuni coltelli e due pistole abbattibuoi di marca Matador, calibro 25. Il danno è Udinetoday.it - Furto al macello: rubate due pistole abbattibuoi da migliaia di euro Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)alla Friulcarni di Basiliano: ignoti sono entrati nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, forzando la porta d'ingresso, nell'azienda di via Nazario Sauro a Basiliano. I malviventi hanno portato via alcuni coltelli e duedi marca Matador, calibro 25. Il danno è

