Castel Volturno: rapina di 14mila euro ad agenzia scommesse: 4 fermi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuattro persone di età compresa tra i 18 e i 26 anni sono state fermate dalla Polizia di Stato per una rapina a mano armata commessa il primo settembre scorso a Castel Volturno (Caserta) all’agenzia di scommesse “Goldbet” di piazza dell’Annunziata, nel corso della quale fu rubato l’incasso di circa 14mila euro. Dalle indagini realizzate dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta e dai poliziotti del Commissariato di Castel Volturno, e coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, è emersa la complicità di un dipendente dell’agenzia – è tra i quattro fermati – che, la sera prima del colpo, ha fornito informazioni circa l’ubicazione e l’ammontare del denaro presente all’interno dell’attività ad uno dei banditi, ricevendo in cambio soldi e droga. Anteprima24.it - Castel Volturno: rapina di 14mila euro ad agenzia scommesse: 4 fermi Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuattro persone di età compresa tra i 18 e i 26 anni sono state fermate dalla Polizia di Stato per unaa mano armata commessa il primo settembre scorso a(Caserta) all’di“Goldbet” di piazza dell’Annunziata, nel corso della quale fu rubato l’incasso di circa. Dalle indagini realizzate dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta e dai poliziotti del Commissariato di, e coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, è emersa la complicità di un dipendente dell’– è tra i quattro fermati – che, la sera prima del colpo, ha fornito informazioni circa l’ubicazione e l’ammontare del denaro presente all’interno dell’attività ad uno dei banditi, ricevendo in cambio soldi e droga.

