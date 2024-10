Venezuela-Argentina, allarme rientrato: arriva la decisione finale! (Di giovedì 10 ottobre 2024) Venezuela-Argentina è iniziata con un ritardo di quasi mezz’ora. La partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 doveva cominciare alle 23. GARA INIZIATA– Venezuela-Argentina è appena iniziata. Il match, valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, è cominciato adesso allo stadio Monumentale di Maturín. Il motivo era legato alle condizioni atmosferiche, che avevano praticamente reso il campo impraticabile. Troppa pioggia, tant’è che il pallone non riusciva a rotolare bene. L’arbitro, insieme ai giocatori, aveva deciso di posticipare la partita. Intanto, i due tecnici hanno già diramato le formazioni ufficiali della partita, con Lautaro Martinez non presente tra i titolari. Adesso la partita è iniziata, la pioggia è cessata e finalmente rotola il pallone. allarme rientrato. Inter-news.it - Venezuela-Argentina, allarme rientrato: arriva la decisione finale! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)è iniziata con un ritardo di quasi mezz’ora. La partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 doveva cominciare alle 23. GARA INIZIATA–è appena iniziata. Il match, valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, è cominciato adesso allo stadio Monumentale di Maturín. Il motivo era legato alle condizioni atmosferiche, che avevano praticamente reso il campo impraticabile. Troppa pioggia, tant’è che il pallone non riusciva a rotolare bene. L’arbitro, insieme ai giocatori, aveva deciso di posticipare la partita. Intanto, i due tecnici hanno già diramato le formazioni ufficiali della partita, con Lautaro Martinez non presente tra i titolari. Adesso la partita è iniziata, la pioggia è cessata e finalmente rotola il pallone.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Venezuela-Argentina non è iniziata - gara posticipata : il motivo! - Il match, valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, non si sta svolgendo allo stadio Monumentale di Maturín. GARA RITARDATA – Venezuela-Argentina non si sta giocando. La nazionale argentina è prima nel girone sudamericano con 18 punti all’attivo. Lautaro Martinez, capitano dell’Inter e ultimo capocannoniere della Copa America, partirà comunque dalla panchina per la gioia dell’Inter. (Inter-news.it)