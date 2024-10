Gamberorosso.it - "Uso lieviti indigeni e seguo la biodinamica, ma non sono talebano”. Intervista a Edoardo Ventimiglia di Sassotondo, nuovo Tre Bicchieri

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Prima del vino c’è stato il cinema pere un lavoro lontano dalle vigne per la moglie Carla Benini, proprietari dell’azienda. Documentarista romano lui e agronoma trentina lei, hanno cambiato percorso di vita e lavorativo, puntando tutto sul territorio toscano di Pitigliano. il monte amiata dietro i vigneti diCinema e Scartoffiefa parte di una famiglia che da tre generazioni lavora nel mondo del grande schermo. Il nonno è, «appassionato di fotografia, ha partecipato attivamente alla stagione del cinema muto catanese, poi ha girato per il mondo e ha lavorato con Alfred Hitchcock come direttore della fotografia». Ma non solo: «Ha diretto la Cines ed è stato uno dei fondatori del Centro Sperimentale di cinematografia.