Tennis Nadal annuncia il ritiro | Era il momento di fermarsi

(Adnkronos) – Rafael Nadal ha annunciato il suo ritiro dal Tennis professionistico. Il campione spagnolo lo ha annunciato in un video pubblicato sui propri profili social sottolineando che "era il momento di fermarsi". "Ciao a tutti, sono qui per dirvi che mi ritiro dal Tennis professionale", queste le parole con cui inizia il video

Tennis : Rafa Nadal annuncia il ritiro - La decisione di ritirarsi arriva dopo un lungo periodo segnato da infortuni, in particolare quello alla gamba sinistra, che lo hanno tenuto fuori per quasi tutta la stagione 2023. Ha inoltre conquistato l’oro alle Olimpiadi, sia nel singolo che nel doppio, e cinque volte la Coppa Davis con la squadra spagnola. (Lapresse.it)

