Serie B | le papabili candidate alla vittoria

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Quote VincenteB: Sassuolo principale favorita, serrata lotta con Palermo, Cremonese e Pisa Dopo l’ottavo turno del campionato cadetto si delineano con maggiore chiarezza le. Come mostra il confronto delle quote sulla vincente dellaB di Superscommesse.it, a contendersi il primato tra le favorite sono Sassuolo, Palermo, Cremonese e il Pisa di Inzaghi. A qualche distanza dai club più accreditati appare lo Spezia, più complicate invece le chance di successo per Sampdoria, Brescia, Salernitana e soprattutto Frosinone: VincenteB Quota più alta nel confronto Superscommesse Sassuolo 5.00 Palermo 6.50 Cremonese 7.00 Pisa 7.50 Spezia 11.00 Sampdoria 21.00 Brescia 21.00 Salernitana 33.00 Frosinone 50.