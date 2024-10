Sport.periodicodaily.com - Serbia-Svizzera: le probabili formazioni

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 4 di Lega B di Nations League 2024/2025. Si affrontano le ultime due della classifica, per cui vincere è fondamentale.si giocherà sabato 12 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso il Gradski stadion Dubocica di Leskovac.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nonostante un organico pieno di giocatori di talento, i serbi non convincono del tutto, come si è visto in queste prime due partite di Nations dove hanno pareggiato con la Spagna per poi perdere contro la Danimarca. La Nazionale di Stojkovic non dovrà da ora in poi commettere altri passi falsi per evitare la retrocessione in Lega B.