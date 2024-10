Scopri “Tutto normale”, il nuovo album di Iastimo su disabilità e i temi sociali (Di giovedì 10 ottobre 2024) Iastimo ha lanciato il suo nuovo album, “Tutto normale”, il 4 ottobre, prodotto da Farina e distribuito da Orangle Records. Nel suo lavoro, il rapper siciliano affronta questioni complesse, in particolare la disabilità, che vive nella sua quotidianità. “Tutto normale” rappresenta un viaggio e una sfida che trae ispirazione dalle sue esperienze, toccando argomenti come bullismo, social media e politica. Farina, suo storico collaboratore, ha curato la produzione, creando un sound che fonde elementi classici e moderni. L’album combina sonorità hardcore e beat contemporanei, dando vita a testi profondi che riflettono la sua realtà. Il nuovo album “Tutto normale” di Iastimo rappresenta un Viaggio Intenso “Tutto normale” è il titolo del nuovo album di Iastimo, prodotto da Farina e in uscita venerdì 4 ottobre, pubblicato da OrangleRecords. Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Tutto normale”, il nuovo album di Iastimo su disabilità e i temi sociali Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024)ha lanciato il suo, “”, il 4 ottobre, prodotto da Farina e distribuito da Orangle Records. Nel suo lavoro, il rapper siciliano affronta questioni complesse, in particolare la, che vive nella sua quotidianità. “” rappresenta un viaggio e una sfida che trae ispirazione dalle sue esperienze, toccando argomenti come bullismo, social media e politica. Farina, suo storico collaboratore, ha curato la produzione, creando un sound che fonde elementi classici e moderni. L’combina sonorità hardcore e beat contemporanei, dando vita a testi profondi che riflettono la sua realtà. Il” dirappresenta un Viaggio Intenso “” è il titolo deldi, prodotto da Farina e in uscita venerdì 4 ottobre, pubblicato da OrangleRecords.

