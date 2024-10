Haiti, 115 persone uccise nell’attacco più efferato degli ultimi mesi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ad Haiti il bilancio delle vittime è salito ad almeno 115 morti a causa di un nuovo attacco di giovani gruppi armati. Servizio di Paolo Fucili Haiti, 115 persone uccise nell’attacco più efferato degli ultimi mesi TG2000. Tv2000.it - Haiti, 115 persone uccise nell’attacco più efferato degli ultimi mesi Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Adil bilancio delle vittime è salito ad almeno 115 morti a causa di un nuovo attacco di giovani gruppi armati. Servizio di Paolo Fucili, 115piùTG2000.

