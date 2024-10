Vanessa Ferrari si ritira "Deciso già prima di Parigi" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "E' arrivato il momento di dire basta, sono serena", ha spiegato la ginnasta azzurra ROMA - "Sto annunciando il ritiro ora. L'avevo già Deciso prima di Parigi: questa Olimpiade sarebbe stata l'ultimo atto della mia vicenda agonistica. Desideravo fosse il finale della mia carriera. Mi spiace non sia Ilgiornaleditalia.it - Vanessa Ferrari si ritira "Deciso già prima di Parigi" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "E' arrivato il momento di dire basta, sono serena", ha spiegato la ginnasta azzurra ROMA - "Sto annunciando il ritiro ora. L'avevo giàdi: questa Olimpiade sarebbe stata l'ultimo atto della mia vicenda agonistica. Desideravo fosse il finale della mia carriera. Mi spiace non sia

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Il mio fidanzato è morto per un infarto un mese prima del matrimonio. Ho deciso di fare il viaggio di nozze da sola - lui lo avrebbe voluto” : la storia di Laura Murphy - La vita di Laura Murphy è cambiata in un momento, quando il suo fidanzato Davon O’Grady, è morto per un infarto a 31 anni, un mese prima del matrimonio. “Mi sono sentita molto sola perché è molto complicato conoscere persone della mia età che abbiano perso un partner”, ha detto Murphy al Washington Post. (Ilfattoquotidiano.it)

Chiara Petrolini arrestata con l'accusa dell'omicidio di uno dei due neonati : "Aveva deciso prima del parto" - Chiara Petrolini, la madre dei neonati trovati morti nel giardino di casa, è stata arrestata, finendo ai domiciliari: le tappe della vicenda secondo la Procura. (Notizie.virgilio.it)

“Hanno deciso di farlo fuori”. Grande Fratello - la prima eliminazione è già scritta : tutti contro il concorrente - Per loro tra tutti i gieffini è quello con cui hanno più difficoltà ad approcciarsi: ha troppi schemi ed è troppo fissato su alimentazione e agli allenamenti. Queste ultime, anche se è presto per fare un bilancio netto, sembrano andare tutte verso un inquilino della casa che, per la maggior parte dei telespettatori, non scamperà alla nomination della seconda puntata vista la situazione. (Caffeinamagazine.it)