Un Monza americano: Gamco Investors tratta con Fininvest per l’acquisto del club (Di mercoledì 9 ottobre 2024) C’è un altro club di Serie A, oltre al Genoa, che potrebbe cambiare proprietà nei prossimi mesi. Si tratta del Monza, nel pieno di una trattativa rivelata dal Corriere della Sera, con Fininvest pronta a cedere la maggioranza al miliardario italo-americano Mario Gabelli. Quest’ultimo, che vanta origini emiliane, è a capo del fondo USA Gamco Investors ed è intenzionato a rilevare l’intera società per un valore intorno ai 100 milioni di euro. E così Fininvest potrebbe lasciare del tutto il Monza, anche se l’ipotesi di restare all’interno della società resta la preferita della famiglia Berlusconi. Il fondatore di Gamco Investors Mario Gabelli (Getty Images).Fininvest vuole restare in società Un portavoce della holding, ripreso da Calcio e Finanza, ha spiegato: «Non commentiamo i singoli nomi. Lettera43.it - Un Monza americano: Gamco Investors tratta con Fininvest per l’acquisto del club Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) C’è un altrodi Serie A, oltre al Genoa, che potrebbe cambiare proprietà nei prossimi mesi. Sidel, nel pieno di unativa rivelata dal Corriere della Sera, conpronta a cedere la maggioranza al miliardario italo-Mario Gabelli. Quest’ultimo, che vanta origini emiliane, è a capo del fondo USAed è intenzionato a rilevare l’intera società per un valore intorno ai 100 milioni di euro. E cosìpotrebbe lasciare del tutto il, anche se l’ipotesi di restare all’interno della società resta la preferita della famiglia Berlusconi. Il fondatore diMario Gabelli (Getty Images).vuole restare in società Un portavoce della holding, ripreso da Calcio e Finanza, ha spiegato: «Non commentiamo i singoli nomi.

