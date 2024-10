Salento, torna la Festa della Castagna: quattro giorni di musica e tradizioni dal 17 al 20 ottobre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tutto pronto per la 51ª edizione della Festa della Castagna, che dal 17 al 20 ottobre animerà il borgo cilentano di Salento. Tra piatti tipici a base di castagne, vino locale, musica e balli, l'evento promette divertimento e condivisione per tutte le generazioni.Il programmaLa Festa sarà Salernotoday.it - Salento, torna la Festa della Castagna: quattro giorni di musica e tradizioni dal 17 al 20 ottobre Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tutto pronto per la 51ª edizione, che dal 17 al 20animerà il borgo cilentano di. Tra piatti tipici a base di castagne, vino locale,e balli, l'evento promette divertimento e condivisione per tutte le generazioni.Il programmaLasarà

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa della castagna a Vallerano : programma della XXII edizione - Quattro weekend, da sabato 12 ottobre a domenica 3 novembre. Oltre 40 appuntamenti in programma all’insegna della riscoperta degli antichi sapori, delle bellezze naturali e architettoniche, della cultura, dell’arte, delle tradizioni locali e popolari. Sono questi alcuni dei numeri dell'edizione... (Viterbotoday.it)

Festa della Castagna di Vallerano : dal 12 ottobre la kermesse enogastronomica - Intanto sta per tornare il Food and Travel Italia Awards 2024, in programma il 10 ottobre al Forte Village Resort, in Sardegna. Una manifestazione enogastronomica davvero piena di appuntamenti (oltre 40), alla scoperta di piatti tipici, bellezze autentiche, natura, arte, cultura, tradizioni locali e tanto altro ancora. (Danielebartocciblog.it)

Appuntamenti tradizionali. Festa dell’Uva a Cinigiano e della Castagna a Monticello - Non è da meno l’olio, un’altra eccellenza locale prodotta da cultivar autoctone, che qui trovano le condizioni ottimali per svilupparsi. Un territorio che in autunno spicca per colori, prodotti tipici e sapori è quello di Cinigiano e non a caso questo weekend (a partire da oggi) e il prossimo sono in programma due feste che hanno fatto la storia per la loro lunga tradizione. (Lanazione.it)