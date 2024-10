Roma, domenica al Museo dell’Ara Pacis “Spectatores plaudite!” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – domenica 13 ottobre, in occasione della mostra “Teatro. Autori, attori e pubblico nell’antica Roma”, l’area monumentale del Museo dell’Ara Pacis si trasformerà in un inedito palcoscenico ospitando le incursioni teatrali di “Spectatores plaudite!”, una suggestiva conversazione – spettacolo intorno alla drammaturgia di Tito Maccio Plauto. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è organizzata da ‘La Mansarda Teatro dell’Orco’, Compagnia di Produzione, Promozione e Ricerca Teatrale, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura. Lo spettacolo, proposto in 4 repliche di 30 minuti (ore 11.30; 12.30; 16.30; 17.30), è rivolto a tutti i visitatori del Museo. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ott. (askanews) –13 ottobre, in occasione della mostra “Teatro. Autori, attori e pubblico nell’antica”, l’area monumentale delsi trasformerà in un inedito palcoscenico ospitando le incursioni teatrali di “!”, una suggestiva conversazione – spettacolo intorno alla drammaturgia di Tito Maccio Plauto. L’iniziativa, promossa daCapitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è organizzata da ‘La Mansarda Teatro dell’Orco’, Compagnia di Produzione, Promozione e Ricerca Teatrale, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura. Lo spettacolo, proposto in 4 repliche di 30 minuti (ore 11.30; 12.30; 16.30; 17.30), è rivolto a tutti i visitatori del

