Atalanta fissati anticipi e posticipi | ecco il calendario fino a fine 2024

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Lega Serie A ha ufficializzato mercoledì (9 ottobre) tutti glie idalla 14ª alla 18ª giornata del campionato di Serie A/25, dendocosì ildell’alladel. In attesa della Supercoppa Italiana, che sarà il primo appuntamento in assoluto del 2025 con i nerazzurri impegnati il 2 gennaio nella semifinale contro l’Inter, la Dea avrà un dicembre di fuoco in cui sfiderà Roma e Milan a distanza di quattro giorni, per poi concludere l’anno sul campo della Lazio. La supersfida col Real Madrid cade a cavallo tra Milan in casa e Cagliari in trasferta, poi gli impegni non terminano, perché è previsto inanche l’ottavo di Coppa Italia., tutti gli impegni: il* Giornata 8: Venezia-: domenica 20 ottobre alle 15.00 * Giornata 9:-Verona: sabato 26 ottobre alle 20.