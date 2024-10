Wp: Trump-Putin si sono parlati 7 volte (Di martedì 8 ottobre 2024) 16.35 Donald Trump e Vladimir Putin hanno parlato almeno 7 volte da quando l'ex presidente è uscito dalla Casa Bianca. Lo hanno fatto anche agli inizi di questo anno mertre Trump era a Mar-a-Lago. Trump ha allontanato uno dei suoi consiglieri per poter avere una telefonata privata con il presidente russo. Lo rivela il popolare giornalista americano, famoso per il Watergate, Bob Woodward nel suo libro "War", di cui il Washington Post ha alcune anticipazioni Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 8 ottobre 2024) 16.35 Donalde Vladimirhanno parlato almeno 7da quando l'ex presidente è uscito dalla Casa Bianca. Lo hanno fatto anche agli inizi di questo anno mertreera a Mar-a-Lago.ha allontanato uno dei suoi consiglieri per poter avere una telefonata privata con il presidente russo. Lo rivela il popolare giornalista americano, famoso per il Watergate, Bob Woodward nel suo libro "War", di cui il Washington Post ha alcune anticipazioni

