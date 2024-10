Torino grande successo per L’universo svelato | confronto tra scienza e Ufologia

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024- Il Congresso “tra”, del 5 e 6 ottobre a, organizzato in primis dal CUFOM, alias Centro Ufologico Mediterraneo, in collaborazione con le associazioni Spazio Tesla e Figli delle Stelle, si è rivelato un. Full out, sala piena, con centinaia di persone entusiaste (si sono contate anche 340 spettatori in sala). Tutto è filato liscio, organizzazione perfetta e relatori veramente competenti. Due talk show, gradevole novità per i congressi, hanno deliziato i presenti, i quali hanno interagito con i ricercatori. Il talk svoltosi domenica 6 ottobre, ha rimpiazzato degnamente i relatori Randy Cramer e Daniel Sheehan che sono stati impossibilitati a collegarsi in streaming dagli U.S.A.