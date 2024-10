Martin Scorsese, «il cinema si evolve ma racconta sempre emozioni» (Di martedì 8 ottobre 2024) Non si parlava quasi d’altro in questi giorni a Torino, non solo tra chi si occupa di cinema, ma anche nei bar, incontrando qualcuno per strada che chiedeva informazioni. Martin Martin Scorsese, «il cinema si evolve ma racconta sempre emozioni» il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Martin Scorsese, «il cinema si evolve ma racconta sempre emozioni» Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Non si parlava quasi d’altro in questi giorni a Torino, non solo tra chi si occupa di, ma anche nei bar, incontrando qualcuno per strada che chiedeva informazioni., «ilsima» il manifesto.

L’inaspettata confessione di Martin Scorsese : “Ammiro Ridley Scott per aver girato Il Gladiatore. E non dico arrivederci al cinema” - E sempre in tema di nostalgia, di rimpianti e di occasioni mancate, Scorsese diventa improvvisamente generoso con i suoi colleghi non proprio della sua cerchia. “Ce ne sono tante di Rosebud nella mia carriera (la domanda rivoltagli da un giornalista era su quale fosse un suo rimpianto, la sua ... (Ilfattoquotidiano.it)

Perché Torino è considerata la città del cinema (e premierà Martin Scorsese)? - A partire da Cabiria di Giuseppe Pastrone, una delle opere più amate da Martin Scorsese. E ha anche incontrato il Papa a Roma. Che proprio questa sera riceverà il Premio Stella della Mole, nel corso di una serata di gala a cui parteciperanno Giuseppe Tornatore, Willem Dafoe, Dante Ferretti e ... (Cultweb.it)

Martin Scorsese - il 7 ottobre al Museo Nazionale del Cinema - gira in Sicilia un documentario sugli antichi naufragi - Nonostante il rinvio dei suoi annunciati lungometraggi, Martin Scorsese, in arrivo al museo del cinema di Torino il 7 ottobre per ricevere la Stella della Mole, non resta inattivo ma gira in Italia un documentario su antichi naufragi. (Comingsoon.it)