La situazione, al momento è assolutamente sotto controllo. Ciò che preoccupa gli esperti, però, è l'alta trasmissibilità del nuovo ceppo (Di martedì 8 ottobre 2024) Emersa in Germania a giugno scorso, si sta diffondendo velocemente in Europa e nel mondo. La nuova variante di coronavirus XEC secondo gli esperti potrebbe diventare dominante nel periodo invernale alle porte. Anche in Italia il nuovo ceppo ha fatto la sua apparizione quest’estate, a luglio, e da allora i casi di positività hanno seguito un trend in aumento, anche se al momento non è stato lanciato nessun allarme. Iodonna.it - La situazione, al momento è assolutamente sotto controllo. Ciò che preoccupa gli esperti, però, è l'alta trasmissibilità del nuovo ceppo Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Emersa in Germania a giugno scorso, si sta diffondendo velocemente in Europa e nel mondo. La nuova variante di coronavirus XEC secondo glipotrebbe diventare dominante nel periodo invernale alle porte. Anche in Italia ilha fatto la sua apparizione quest’estate, a luglio, e da allora i casi di positività hanno seguito un trend in aumento, anche se alnon è stato lanciato nessun allarme.

Infermieri e ostetriche. Nuovo corso di laurea : formerà manager esperti in assistenza territoriale - Un percorso formativo che guarda alla sanità del futuro, diffusa sul territorio e sempre più vicina ai pazienti: partirà a Modena un nuovo corso di laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche – diverso da quello storicamente attivato nella sede di Reggio Emilia (più orientato alla ... (Ilrestodelcarlino.it)

Il Noto Farmaco Causa Cecità : L’Allarme degli Esperti dopo un Nuovo Studio preoccupa tutti - Secondo uno studio recente, pubblicato sulla rivista JAMA Ophthalmology, il semaglutide potrebbe essere associato a un raro e grave disturbo noto come neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica (NAION), che può portare a una perdita improvvisa della vista in uno degli occhi. È ... (Cityrumors.it)

Ictus - la malattia del nuovo secolo - è allarme negli esperti - Le cause principali individuate sono tipiche dell’era moderna nei paesi industrializzati, come inquinamento atmosferico, fumo, alte temperature e fattori di rischio metabolici, a partire dal sovrappeso e la pressione alta. L’importanza di uno stile di vita adeguato – Cityrumors. it – L’ictus è ... (Cityrumors.it)