Inizio col botto per la nuova stagione di "Particol'arte", c'è la mostra di Anton Roca (Di martedì 8 ottobre 2024) Inizio col botto per la nuova stagione di "Particol'arte", evento mostra organizzato alla Cantera (in piazza Guidazzi 5 a Cesena) dall'artista Alice Tamburini. L'inaugurazione della mostra di Anton Roca, dal titolo "Art'n Box" è prevista per giovedì 10 ottobre alle 19. Il format è sempre quello Cesenatoday.it - Inizio col botto per la nuova stagione di "Particol'arte", c'è la mostra di Anton Roca Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024)colper ladi "", eventoorganizzato alla Cantera (in piazza Guidazzi 5 a Cesena) dall'artista Alice Tamburini. L'inaugurazione delladi, dal titolo "Art'n Box" è prevista per giovedì 10 ottobre alle 19. Il format è sempre quello

Uomini e Donne - ex corteggiatrice mostra la sua pancia 8 mesi dopo il parto e scrive : “All’inizio anche io non mi riconoscevo più - ma poi…” - All’inizio anche io non mi riconoscevo più nel mio corpo ma invece di buttarmi giù mi sono impegnata e motivata ponendomi l’obbiettivo di volermi rivedere bene!! E ancora: Perché come tutte le mamme sanno il post parto è un momento delicato ( io per esempio ho avuto dei crolli emotivi ) a livello ... (Isaechia.it)

Mostra Cinema Venezia : 81esima edizione un inizio col botto - film e nomi attesi - com. Altri titoli italiani attesi sono “Vermiglio” di Maura Delpero e “Queer” di Luca Guadagnino. Questa forte presenza italiana testimonia la vitalità e la varietà della nostra cinematografia. Inizio col botto e nomi attesissimi Questa edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ... (Notizie.com)

“All’inizio era bellissima - guardate ora!” : lo skater Nyjah Huston mostra le condizioni della sua medaglia dopo una settimana – Video - Lo skater statunitense Nyjah Huston – terzo posto nella gara ai Giochi Olimpici di Parigi – ha mostrato sul proprio profilo Instagram le condizioni della sua medaglia vinta il 29 luglio scorso: “Guardatela, è tutta rovinata. Da nuove queste medaglie sono bellissime ma dopo averla indossata per un ... (Ilfattoquotidiano.it)