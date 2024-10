Sport.quotidiano.net - In festa i tifosi del paese delle Torri. Rinasce il Viola Club San Gimignano: la prima maglia è per Rocco

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ecco il nuovo "San". E ladelè stata consegnata, al Franchi, al presidenteCommisso (nella foto) dal presidente delSergio Kuzmanovic. Dunque la simpatia per la Fiorentina a Sanriparte più lontano dai salotti del barbiere di storica memoria del "Savelli". Così quel vecchio striscione in curva Fiesole "San" degli anni Settanta del popolare tifoso, Sabatino Gamberucci che non c’è più e lasciato in eredita al figlio “Cillo”, presto ritornerà al suo posto grazie alla passione deidi Sangi "pronti per ricominciare la nuova avventura, giovani e meno giovani, uomini e donne che condividono la passione per la Fiorentina", dicono soddisfatti il presidente Kuzmanovic e il segretario Stefano Cambi. Romano Francardelli