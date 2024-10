Halle Berry: “Basta voler sembrare eterne 30enni, ci stiamo trasformando in mostri” (Di martedì 8 ottobre 2024) Considerata a lungo una sex symbol e unica donna nera ad aver vinto l’Oscar come migliore attrice protagonista, Halle Berry in una recente ospitata nel salotto televisivo di CBS Morning ha ribadito un concetto per lei fondamentale, il diritto delle donne di invecchiare, scagliandosi contro l’ageismo che, da anni, imperversa soprattutto a Hollywood, costringendo spesso le donne – ça va sans dire, questo discorso non tocca gli uomini – a ricorrere alla chirurgia plastica per non “perdere il passo”. Prima di tutto, Berry ha raccontato la sua esperienza “orribile” con la scoperta della menopausa: “Il medico ha sbagliato diagnosi e mi ha detto che quello che avevo era un brutto herpes – il racconto dell’attrice – Questo mi ha fatto capire che se io per prima avevo così poca conoscenza sull’argomento, figuriamoci milioni di altre donne nel mondo. News.robadadonne.it - Halle Berry: “Basta voler sembrare eterne 30enni, ci stiamo trasformando in mostri” Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Considerata a lungo una sex symbol e unica donna nera ad aver vinto l’Oscar come migliore attrice protagonista,in una recente ospitata nel salotto televisivo di CBS Morning ha ribadito un concetto per lei fondamentale, il diritto delle donne di invecchiare, scagliandosi contro l’ageismo che, da anni, imperversa soprattutto a Hollywood, costringendo spesso le donne – ça va sans dire, questo discorso non tocca gli uomini – a ricorrere alla chirurgia plastica per non “perdere il passo”. Prima di tutto,ha raccontato la sua esperienza “orribile” con la scoperta della menopausa: “Il medico ha sbagliato diagnosi e mi ha detto che quello che avevo era un brutto herpes – il racconto dell’attrice – Questo mi ha fatto capire che se io per prima avevo così poca conoscenza sull’argomento, figuriamoci milioni di altre donne nel mondo.

