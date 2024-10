Florida, fuga di massa dall’uragano Milton: le foto (Di martedì 8 ottobre 2024) Mentre Kirk minaccia l’Europa, oltreoceano l’uragano Milton spaventa la Florida. La tempesta di categoria cinque dovrebbe toccare la costa ovest, nei pressi di Tampa, nella serata di mercoledì 9 ottobre. Nonostante si preveda un ulteriore declassamento a categoria tre, è destinata a portare nella baia venti di quasi 250 chilometri orari e capaci di propagarsi fino a 160 chilometri dal centro. La contea di Hillsborough ha emesso ordini di evacuazione obbligatori per decine di migliaia di residenti senza usare mezzi termini. «Posso dirlo senza alcun dramma», ha spiegato la sindaca di Tampa Jane Castor. «Se sceglierete di restare nelle aree interessate, morirete». Il governatore Ron DeSantis si è raccomandato invece di togliere i detriti lasciati da Helene, tempesta passata sullo Stato appena due settimane prima, per evitare che diventino «veri e propri proiettili». Lettera43.it - Florida, fuga di massa dall’uragano Milton: le foto Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Mentre Kirk minaccia l’Europa, oltreoceano l’uraganospaventa la. La tempesta di categoria cinque dovrebbe toccare la costa ovest, nei pressi di Tampa, nella serata di mercoledì 9 ottobre. Nonostante si preveda un ulteriore declassamento a categoria tre, è destinata a portare nella baia venti di quasi 250 chilometri orari e capaci di propagarsi fino a 160 chilometri dal centro. La contea di Hillsborough ha emesso ordini di evacuazione obbligatori per decine di migliaia di residenti senza usare mezzi termini. «Posso dirlo senza alcun dramma», ha spiegato la sindaca di Tampa Jane Castor. «Se sceglierete di restare nelle aree interessate, morirete». Il governatore Ron DeSantis si è raccomandato invece di togliere i detriti lasciati da Helene, tempesta passata sullo Stato appena due settimane prima, per evitare che diventino «veri e propri proiettili».

