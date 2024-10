Lanazione.it - Firenze, Margot Marrone presenta ‘Gli alberi muovono il vento’ al Teatro Niccolini

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Un racconto gotico moderno, affascinante e misterioso, che è anche una riflessione sul passato e sui suoi riflessi nella nostra quotidianità. Gliil vento, opera prima di, saràto giovedì 10 ottobre alle ore 18 aldi(via Ricasoli, 3-5). Interverranno Caterina Ceccuti, direttrice della collana «Narrativa italiana» di Noripios, e Antonio Pagliai, direttore editoriale. L’autrice, nata in Francia nel 1970, vive in Danimarca dove si dedica a tempo pieno alla scrittura. Protagonista del suo romanzo è Marguerite, che vive in un piccolo villaggio della Bretagna dove si è rifugiata abbandonando la vita precedente. Quando riceve la visita di Maya, una conoscenza di vecchia data, la accoglie con gioia e trepidazione, ricordando l’irresistibile fascino che l’amica esercitava su di lei.