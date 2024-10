Carta docente bonus 500 euro, esclusi ancora una volta i docenti precari (Di martedì 8 ottobre 2024) Carta docente bonus 500 euro: la somma relativa all'anno scolastico 2024/24 sarà accreditata e disponibile sulla piattaforma dedicata dal prossimo 14 ottobre. L'iniziativa sarà riservata esclusivamente ai docenti di ruolo. L'articolo Carta docente bonus 500 euro, esclusi ancora una volta i docenti precari . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024)500: la somma relativa all'anno scolastico 2024/24 sarà accreditata e disponibile sulla piattaforma dedicata dal prossimo 14 ottobre. L'iniziativa sarà riservatavamente aidi ruolo. L'articolo500una

