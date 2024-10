Lapresse.it - ‘Siffredi racconta Rocco’, l’ex attore porno: “La mia epopea nel sesso ma oggi è solo ‘challenge'”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Icona dalle mille contraddizioni, a tutti gli effetti pop star internazionale, Rocco Siffredi, ildivo italiano per eccellenza, siper la prima volta a teatro nello spettacolo che segna il suo debutto teatrale:Rocco‘, in tour dal 29 ottobre con la prima data al TAM – Teatro Arcimboldi Milano per poi proseguire nei teatri di tutta Italia, tra cui il Teatro Alfieri di Torino (4 novembre) e il Brancaccio di Roma (18 novembre). “A teatro racconto la mia vita, senza rimpianti“, ha detto presentando ilsuo spettacolo.Rocco Siffredi lavora ancora nelcome produttore a Budapest, in Ungheria, dove ha anche conosciuto la moglie Rosa Caracciolo, pseudonimo di Rózsa Tassi.