Il sindaco di Milano Sala a Liliana Segre | Sei una guida per me e per tutti i milanesi

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – "Al di là dell'amicizia" che ci lega "sei unaper me e per i, in questo momento lapiù importante". Lo ha detto ildi, Giuseppe, riferendosi alla senatrice a vita, durante il suo intervento alla commemorazione nella sinagoga centrale di via Guastalla dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. È stato, ha aggiunto, "prima e forse più di tutto un insulto alla donna" e "chiedere l'immediato rilascio degli ostaggi" è qualcosa per cui dobbiamo impegnarci". "L’antisemitismo anche se mascherato da antisionismo di maniera non può e non deve avere spazio nella nostra città" ha aggiunto. "Mai potranno essere derubricate, sminuite o banalizzate alcune espressioni o atti che esprimano odio o offese verso alcuno e verso il popolo ebraico. Non possono essere considerate ragazzate, lo dico ai giovani" ha continuato.