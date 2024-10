Hockey Amatori che esordio Battuto Scandiano

(Di domenica 6 ottobre 2024)modena 4 roller1 SYMBOLMODENA: Moncalieri, Vaccari D., Malagoli P., De Pietri, Ehimi, Cunegatti, Pochettino (foto), Barbieri E., Bozzetto, Vaccari M.; all.: Farina. ROLLER: Raveggi, Busani, Stefani, Busani N, Deinite, Rocha Bouza, Barbieri, Barbieri L., Busani R., Herrero, Rinaldi; all.: Mariotti E.. Arbitro: Marcolin (Lusiana/VI). NOTE: Espulsi: Ehimi (M), Pochettino (M) e Stefani (S) per due minuti. Marcatori: 1° tempo Bozzetto al 6’33", Stefani al 9’45", Pochettino al 12’34"; 2° tempo Bozzetto al 1’37" ed al 7’50". (Sport.quotidiano)