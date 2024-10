“Ho vinto 500 euro!” ma erano 500mila: maxi vincita al bar Brown Sugar di Varese (Di domenica 6 ottobre 2024) Varese – E dire che i titolari del bar Brown Sugar nel rione di Masnago avevano deciso di non aprire il locale, la domenica aperto solo di mattina: a Varese era in programma la gara ciclistica Gran Fondo, quindi inevitabili i disagi per il traffico, la prima intenzione quella di tenere chiuso. Poi hanno cambiato idea non sapendo che con quella decisione avrebbero portato fortuna ad un cliente sconosciuto, entrato e uscito con la bella vincita da 500 mila euro. È ancora emozionato Paolo Taverna, uno dei titolari, che racconta: "È entrato un uomo, un cliente mai visto, ha chiesto un tè e poi ha acquistato alcuni biglietti del Miliardario”. Poi si è allontanato per tornare poco dopo esibendo il biglietto a Taverna a cui riferiva “ho vinto 500 euro”. (Di domenica 6 ottobre 2024)– E dire che i titolari del barnel rione di Masnago avevano deciso di non aprire il locale, la domenica aperto solo di mattina: aera in programma la gara ciclistica Gran Fondo, quindi inevitabili i disagi per il traffico, la prima intenzione quella di tenere chiuso. Poi hanno cambiato idea non sapendo che con quella decisione avrebbero portato fortuna ad un cliente sconosciuto, entrato e uscito con la bellada 500 mila. È ancora emozionato Paolo Taverna, uno dei titolari, che racconta: "È entrato un uomo, un cliente mai visto, ha chiesto un tè e poi ha acquistato alcuni biglietti del Miliardario”. Poi si è allontanato per tornare poco dopo esibendo il biglietto a Taverna a cui riferiva “ho500”. (Ilgiorno)

Ilgiorno - Ho vinto 500 euro! ma erano 500mila | maxi vincita al bar Brown Sugar di Varese

Drought may impact fall color in parts of Arkansas | Here's everything you need to know - The lack of rain may affect some trees here in Arkansas but others should put on a good show later in the season.(5newsonline)

The Unexpected Ingredient For A Balsamic Vinegar Substitute In A Pinch - The sweet, tangy flavor of balsamic vinegar brings major flavor to any dish that it graces, and a simple, two-ingredient mix can provide the perfect substitute.(yahoo)

Rwanda now biggest importer of Uganda sugar importer in EAC - Rwanda's imports from Uganda have stabilised sugar prices in Kigali, from $1.47 per kilo in June to $0.88-$0.95 in October.(theeastafrican.co.ke)