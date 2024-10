Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere 2 cosa è accaduto nel finale di stagione?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

Il: Glidel2,neldi? Gli spettatori si sono avvicinati aldi Il: Glidel2 con grande pesantezza di cuore, dal momento che molte erano le minacce che pendevano sulla Terra di Mezzo. I nani a Khazad-dûm A partire dalla situazione di disordine a Khazad-dûm, dove Durin IV non è riuscito a prestare l'aiuto promesso all'esercito di Elrond a causa della pazzia di Durin III: il sovrano ha perso la testa a causa del suo anello e sta spingendo gli scavi nelle miniere di Moria sempre più a fondo. Sebbene suo figlio minacci di prendere misure estreme per impedirgli di risvegliare la creatura sopita nel cuore di Khazad-dûm, ammette immediatamente di non poter mantenere la promessa di tagliare la mano a suo padre.